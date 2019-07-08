Симферополь, , 17:01 — REGNUM

Настолько скандальных случаев откровенного хамства, подобных тому, что произошёл на грузинском телевидении, в мировой практике не случалось, официальные власти России не могут оставить данный инцидент без внимания. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 июля высказал политолог Дмитрий Фетисов. По его словам, у данного скандала нет чётких выгодоприобретателей.

«Какая-то часть грузинского общества уже поддержала ведущего, но не меньшая часть осудила такое поведение. Но данный инцидент обострит ситуацию как внутри самой Грузии, так и в российско-грузинских отношениях», — уверен эксперт.

При этом, по его словам, не стоит ждать какого-либо ответа от Владимира Путина, так как президент РФ настолько высокая фигура по статусу, что не станет опускаться до личных пикировок с телеведущим другого государства.

«Но, учитывая получившийся резонанс, официальные власти России не могут оставить данный инцидент без внимания, и какие-то санкции экономического характера наверняка последуют», — отметил Фетисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния зачитал оскорбительное обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, состоящее из ненормативной лексики. Позже президент страны Саломе Зурабишвили осудила журналистов, отметив, что разжигание ненависти, оскорбления и провокации, прозвучавшие на телеканале, идут вразрез с традициями Грузии.

Об этом: Президент Грузии осудила скандальное выступление на «Рустави 2»