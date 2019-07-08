Хельсинки, , 16:46 — REGNUM

С визитом в Финляндии побывала делегация Постоянного комитета (ПК) ВСНП во главе с заместителем председателя ПК Чжан Чуньсянем, в ходе которого прошли его переговоры со спикером финского парламента Матти Ванханеном, сообщает 7 июля Синьхуа.

Глава китайской делегации отметил успешное выполнение сторонами договоренностей, достигнутых в 2017 и 2019 годах в ходе взаимных визитов глав двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и президента Финляндии Саули Ниинисте. Представители ВСНП особо отметили важность взаимодействия в реализации проекта «Пояса и пути», а также сотрудничества в торговле, экономике, инвестиционной деятельности, развитии альтернативных источников энергии, научно-технологических инновациях, а также культурных, гуманитарных обменах и в спорте.

Финская сторона, особо отметив динамичное развитие двусторонних отношений, пообещала воспользоваться своим статусом председателя ЕС, чтобы углубить взаимовыгодное сотрудничества Европы с КНР, что особенно важно в канун отмечаемого в будущем году 70-летия китайско-финских дипломатических отношений