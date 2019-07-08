Милан, Италия, , 16:38 — REGNUM

Две правоцентристские партии Италии близки к получению абсолютного большинства избирателей в социологических опросах, передает Il Primato Nazionale в понедельник, 8 июля.

Совокупный рейтинг партий Маттео Сальвини и Джорджи Мелони, «Лиги» и «Братьев Италии», по последним данным составляет 46% (38 и 8 соответственно).

Итальянские наблюдатели допускают проведение досрочных выборов и формирование правоцентристской коалиции во главе с премьер-министром Сальвини и без партии Сильвио Берлускони. Сейчас «Лига» входит в состав коалиционного правительства с «Движением 5 звезд».

Сальвини регулярно опровергает такие предположения. Однако в субботу, по данным СМИ, лидер «Лиги» и Джорджа Мелони провели двухчасовую встречу в Милане.