Великий Новгород, , 16:32 — REGNUM

Министр образования Новгородской области Павел Татаренко оставил свой пост в правительстве региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этой должности победитель конкурса «Лидеры России», бывший менеджер Сбербанка отработал чуть более года — с мая 2018 года.

Исполняющий обязанности руководителя управления информационной политики региона Иван Сизов сообщил, что Татаренко выполнил те задачи, которые были поставлены перед ним губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в мае прошлого года, и теперь займётся федеральными проектами в одном из учреждений, подведомственным Министерству просвещения РФ.

Напомним, в конце мая 2019 года подал в отставку ещё один новгородский министр — министр культуры Владимир Вербило. Как и Татаренко, от тоже получил назначение на министерскую должность в региональном правительстве по итогам конкурсного отбора.

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Кроме того, после назначения на пост заместителя председателя правительства Новгородской области Елены Кириловой остаётся вакантным должность министра спорта и молодёжной политики региона.

Напомним также, в начале июля в отставку ушёл и один из заместителей Андрея Никитина — вице-губернатор по внутренней политике Максим Владимиров.

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