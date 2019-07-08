Нью-Дели, , 16:32 — REGNUM

Индийское военное ведомство собирается закупить для нужд армии гаубицы производства США, сообщает Синьхуа со ссылкой на индийское информационное агентство Asian News International.

Раскрывая информацию, полученную от источника в индийском правительстве, снаряды этого типа орудий, управляемые с помощью GPS, имеют дальность до 50 км и способны наносить точные удары без ущерба для находящихся вблизи целей населенных пунктов и объектов их инфраструктуры.

Как соотносится это решение Индии с торговой войной, развязанной против нее США, соответствующие СМИ не сообщают.