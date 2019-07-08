Белгород, , 16:26 — REGNUM

Выступление против президента России, показанное грузинским каналом «Рустави-2», является прецедентом в международных отношениях. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал ассистент кафедры культурологии и политологии Белгородского государственного университета, руководитель проекта «Открытая аналитика» политолог Роман Травин.

Политолог уверен, что оскорбление российского президента Владимира Путина в эфире телеканала было тщательно спланированной акцией: журналист читал текст с суфлёра на вполне хорошем русском языке, и сделано это было, считает эксперт, скорее всего с подачи Михаила Саакашвили, поскольку именно он является бенефициаром грузинского телеканала. Президент России для Саакашвили — личный враг, подчеркивает политолог.

«С одной стороны реагировать на какого-то журналиста, на откровенную провокацию, глупо. Не замечать тоже нельзя. И если сейчас начнут закручивать какие-то «гайки» в отношении Грузии, то можно это представить как личную месть Путина. С другой стороны мы видим, что значительная часть грузинских политиков, включая президента и премьера, осудили этот поступок. Но в таком ключе, что это осложняет совместную политику, но за журналиста извиняться никто не хочет», — говорит Роман Травин.

По мнению эксперта, важным моментом здесь является то, что это прецедент. Такие выходки имеют серьёзный резонанс в международных отношениях.

«Правил становится всё меньше и меньше. Отчасти это глобально показатель того, что давно не было крупной войны. Уже выросло поколение, которое всё забыло. Люди, которые вовлечены в общественно-политическую сферу, у них становится меньше табу. Они могут делать всё, что угодно, потому что им за это ничего не последует», — отметил Травин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне журналист оппозиционного грузинского телеканала «Рустави-2» выступил в эфире с грязной бранью в адрес российского президентаВладимира Путинаи его покойных родителей. Это выступление вызвало резко негативную реакцию и в России, и в самой Грузии.