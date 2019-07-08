Белгород, 8 июля 2019, 16:26 — REGNUM
Выступление против президента России, показанное грузинским каналом «Рустави-2», является прецедентом в международных отношениях. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал ассистент кафедры культурологии и политологии Белгородского государственного университета, руководитель проекта «Открытая аналитика» политолог Роман Травин.
Политолог уверен, что оскорбление российского президента Владимира Путина в эфире телеканала было тщательно спланированной акцией: журналист читал текст с суфлёра на вполне хорошем русском языке, и сделано это было, считает эксперт, скорее всего с подачи Михаила Саакашвили, поскольку именно он является бенефициаром грузинского телеканала. Президент России для Саакашвили — личный враг, подчеркивает политолог.
По мнению эксперта, важным моментом здесь является то, что это прецедент. Такие выходки имеют серьёзный резонанс в международных отношениях.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне журналист оппозиционного грузинского телеканала «Рустави-2» выступил в эфире с грязной бранью в адрес российского президентаВладимира Путинаи его покойных родителей. Это выступление вызвало резко негативную реакцию и в России, и в самой Грузии.