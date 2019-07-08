Москва, , 16:24 — REGNUM

В Госдуме видят опасность принятия закона, позволяющего принудительно изымать жилье у граждан под предлогом «комплексного развития территорий», передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

«Идея документа, идущего на второе чтение в Думе, в том, чтобы можно было отнимать у людей собственность под благовидным предлогом, но без возможности оспаривания в суде», — констатировал депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») в Facebook.

Понятно, что степень гармоничности — вопрос спорный, и доказать ее чиновнику будет элементарно, а обычному гражданину невозможно, обеспокоен он.

«Вот понадобится гармонично развить вашу улицу — и дом будет снесен. А что построят на его месте, зависит только от аппетитов застройщика. Который, не исключено, хорошо и давно знаком с чиновником», — указал парламентарий.

Тумусов также обратил внимание на то, что в поправках речь идет о центральных территориях населенных пунктов, то есть о самых дорогих землях, где земля больше всего в цене.

«И нет сомнений в том, что написанный так обтекаемо законопроект будет использован далеко не с лучшими намерениями», — отметил он.

Депутат обещает попытки исправить эффект от предложений правительства.

Правительство РФ предложило поправки, вызвавшие широкий общественный резонанс.