Москва, 8 июля 2019, 16:24 — REGNUM
В Госдуме видят опасность принятия закона, позволяющего принудительно изымать жилье у граждан под предлогом «комплексного развития территорий», передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.
«Идея документа, идущего на второе чтение в Думе, в том, чтобы можно было отнимать у людей собственность под благовидным предлогом, но без возможности оспаривания в суде», — констатировал депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») в Facebook.
Понятно, что степень гармоничности — вопрос спорный, и доказать ее чиновнику будет элементарно, а обычному гражданину невозможно, обеспокоен он.
«Вот понадобится гармонично развить вашу улицу — и дом будет снесен. А что построят на его месте, зависит только от аппетитов застройщика. Который, не исключено, хорошо и давно знаком с чиновником», — указал парламентарий.
Тумусов также обратил внимание на то, что в поправках речь идет о центральных территориях населенных пунктов, то есть о самых дорогих землях, где земля больше всего в цене.
«И нет сомнений в том, что написанный так обтекаемо законопроект будет использован далеко не с лучшими намерениями», — отметил он.
Депутат обещает попытки исправить эффект от предложений правительства.
Правительство РФ предложило поправки, вызвавшие широкий общественный резонанс.