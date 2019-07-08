Доха, , 15:57 — REGNUM

В столице Катара Дохе 7 июля открылась конференция по межафганскому урегулированию, организованная совместно Катаром и Германией, сообщает Синьхуа.

Открывая форум, спецпосланник главы МИД Катара по борьбе с терроризмом и конфликтному урегулированию Мутлак бин Маджид аль-Кахтани призвал участников приложить усилия для увеличения своего вклада в диалог во имя мира, идущий в Афганистане между противоборствующими сторонами. Спецпредставитель правительства Германии по Афганистану Маркус Потцель высказался за углубление диалога между различными афганскими группировками.

Ранее Катар и Германия обнародовали совместное заявление, призывающее участников конфликта к прямым консультациям и переговорам.

На церемонию открытия форума были приглашены дипломатические представители целого ряда стран, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также государств, вовлеченных в конфликт и пограничных с Афганистаном. На форуме, в частности, присутствовал спецпредставитель правительства США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад, который в настоящее врем принимает участие в переговорах между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).