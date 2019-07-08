Париж, , 16:01 — REGNUM

Председатель французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру заявил, что премьер-министр страны Эдуард Филипп был бы хорошим кандидатом на пост мэра Парижа, сообщает Le Figaro.

«Он (Эдуард Филипп) будет очень хорошим кандидатом. Но у него есть выбор. Именно он объявит, я полагаю, через несколько недель, интересует его этот вариант или нет. Я думаю, что у него есть всё для этого», — отметил Франсуа Байру.

Что касается битвы между двумя официально объявленными кандидатами на пост мэра Парижа, бывшим официальным представителем правительства Бенджамином Гриво и математиком и депутатом национального собрания Франции Седриком Виллани, Франсуа Байру отказался комментировать эти две кандидатуры.

Напомним, муниципальные выборы во Франции запланированы на март 2020 года. В Париже пост мэра города в настоящее время занимает Анн Идальго.

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