Киев, , 15:44 — REGNUM

В Киеве представители партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского акцию протеста, на которой потребовали немедленно задержать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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Поводом для протестной акции стало намерение телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Медведчука, провести телемост Киев — Москва, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, провести телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве планировалось 12 июля. С российской стороны ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. Представители NewsOne назвали выход на открытый диалог с Москвой профессиональным долгом и подчеркнули, что около 70% жителей Украины ждут переговоров с Россией.

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Реакиця со стороны радикалов не заставила себя долго ждать. Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной. Ультиматум Зеленскому поставил главарь экстремистов Андрей Билецкий. Он считает, что целью телемоста является унижение и капитуляция Украины перед Россией, как задача максимум, а как задача минимум — показать, что мирный диалог между странами срывают фашисты.

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