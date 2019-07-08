Киев, , 15:43 — REGNUM

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены в связи с отменённым телемостом между телеканалом NewsOne и «Россия 1». Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 8 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом, ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путём оказания информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные — от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс — вызваны на допрос», — написал Луценко.

Он также добавил, что ГПУ готовит документы для ареста активов канала.

Напомним, 7 июля ведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение 12 июля телемоста «Нужно поговорить» между Россией и Украиной. Позже представители канала NewsOne, в связи с травлей и массовыми угрозами, отменили проведение телемоста.

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