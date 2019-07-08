Москва, , 15:35 — REGNUM

В ближайшие дни могут быть разработаны новые ограничительные меры в сфере экономического сотрудничества с Грузией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Не исключаю также, что на уровне исполнительной власти в течение ближайших дней могут быть разработаны и другие ограничительные меры в сфере экономического сотрудничества с Тбилиси. На подобные хулиганские действия нужно отвечать немедленно и адекватно. И это должно стать хорошим уроком вежливости для грузинских властей», — заявил Слуцкий.

При этом депутат отметил, что постоянно получает звонки от граждан Грузии, которые не разделяют хамский подход в отношениях с Россией.

«Нагнетаемая русобоская истерия не одобряется многими в гражданском обществе самой Грузии. Надеюсь, что в обозримом будущем эта страна вернется к здравому смыслу», — отметил он.

Слуцкий напомнил, что фракцией «Единая Россия» выдвинута инициатива о прекращении поставок вина и воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну. В ближайшее время меру обсудит Совет Думы.