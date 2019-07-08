Киев, , 15:25 — REGNUM

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство «о покушении на совершение государственной измены» из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить телемост «Надо поговорить» с телеканалом «Россия 24».

Об этом сегодня, 8 июля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По информации Луценко, телеканал обвиняют в «покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины»

Также генпрокурор Украины заявил, что все причастные к нынешней ситуации — от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс — вызваны на допрос в его ведомство. В завершение Луценко добавил, что в настоящий момент готовится представление в суд об аресте активов телеканала.

В свою очередь, политтехнолог Дмитрий Раимов констатирует, что конфликт вокруг телемоста ясно показал, что на Украине до сих пор есть правильные СМИ и не очень правильные — «и кажется, Порошенко никуда и не уходил».

Эксперт напоминает, что в ходе президентской избирательной кампании Порошенко назвал Зеленского «марионеткой» и тот обоснованно обижался, но теперь сам Зеленский в обращении по сути назвал «марионетками» журналистов.

«Это вообще нормально? И круто, сказать, что СМИ это 4-я власть и тут же давать им команду как и что они должны показывать. Это вообще нормально?», — задается вопросом Раимов.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Зеленский в специальном видеообращении призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации и пообещал «соответствующую реакцию» для сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности Украины от телемостов с Россией.

«Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов: кто-то купил каналы, но не вас, вы — не собственность, вы — не коллекция Медведчука, вы — не слуги Рабиновича, вы — четвертая власть, вы тоже слуги народа», — подчеркнул президент.