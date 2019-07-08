Киев, , 15:21 — REGNUM

На Украине подготовят законопроект о запрете проводить телемосты с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста», — заявил Парубий, добавив, что проект может быть рассмотрен 11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста между Россией и Украиной. Мероприятие должно было состояться 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако украинский телеканал из-за многочисленных угроз принял решение отменить проведение телемоста.

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