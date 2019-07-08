Пекин, , 15:21 — REGNUM

Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри призвала к тому, чтобы принцип достижения консенсуса был наилучшим способом урегулирования всех форм конфликтов между народами в целях обеспечения мира во всем мире на VIII Всемирном форуме мира в Пекине (КНР) 8 июля, сообщает Antaranews.

Мегавати Сукарнопутри подчеркнула, что если международное сообщество хочет мира, то каждая страна должна уважать суверенитет друг друга, даже если другие страны очень малы.

«На этом форуме я хочу задать вопрос: что именно будет разрушено в 21-м веке? Является ли это смыслом независимости, за который боролись отцы-основатели? В этом ли смысл технического прогресса? Создана ли технология для разжигания войны или для укрепления мира?» — спрашивает экс-президент Индонезии.

В связи с этим Мегавати Сукарнопутри изложила несколько принципов «мира во всем мире»: мы сами должны поддерживать и сохранять землю, поскольку это единая страна; конфликт ведет к опасности для человеческой цивилизации; каждая нация имеет право высказываться; для создания мира нужно устранить причины конфликтов и напряженности.

«Один принцип — уважать, ценить, признавать и защищать национальные права каждой нации. Это принцип, который должен быть принят, твердо поддержан и осуществлен каждой нацией», — заключила индонезийский политик.

VIII Всемирный форум мира проходит в университете Цинхуа в Пекине (Китай) 8−9 июля 2019 года.

Напомним, Мегавати Сукарнопутри занимала пост президента Индонезии с 2001 по 2004 год. В настоящее время политик занимает пост председателя Демократической партии борьбы Индонезии.