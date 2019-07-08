Москва, , 15:15 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала депутатам Госдумы сохранить «гуманитарный коридор» в отношениях между Россией и Грузией, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Госдума настаивает на ряде ответных мер в отношении Грузии. Так, предлагается запретить в России грузинские вина, воду, а также ввести запрет на денежные переводы.

Омбудсмен заверила, что попросит депутатов Госдумы сохранить в порядке исключения социальные денежные переводы, связанные с пенсиями или помощью многодетным семьям.

«Я считаю своим долгом как уполномоченный по правам человека сделать все возможное, чтобы сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи, — сказала Москалькова журналистам по итогам заседания президиума «Единой России» в Госдуме.

Москалькова пообещала сделать все возможное, чтобы сохранить «гуманитарный коридор для оказания помощи», чтобы можно было точечно решать проблемы конкретных людей.