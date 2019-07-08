Киев, , 15:14 — REGNUM

В Киеве, сегодня, 8 июля, стартовал очередной саммит «Украина-ЕС».

Согласно официальной информации, участники мероприятия подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, также будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. По результатам встречи высокого уровня планируется подписание пяти соглашений, передает корреспондент ИА REGNUM

От ЕС на саммите в Киеве присутствуют президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан.

Пресс-служба президента Зеленского уточняет, что глава украинского государства и гости из Брюсселя также проведут встречу в узком кругу.

По мнению экспертов, нынешний саммит «Украина-ЕС» будет носить ознакомительный характер для президента Украины Владимира Зеленского и какого-то прорыва ожидать невозможно. С таким мнением в эфире телеканала «112 Украина» выступил политолог Кирилл Молчанов.

«Саммит будет носить больше ознакомительный характер для Зеленского. Плюс надо понимать, что сменилось руководство ЕС. Поэтому, этот визит будет дипломатично-протокольного характера и какого-то прорыва ожидать невозможно», — сказал он.

В этом контексте Молчанов отметил, что на саммите Киеву целесообразнее было бы поднимать экономический блок вопросов, а не политический.