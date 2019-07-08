Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании в Смольном 8 июля дал поручение подчиненным проверить ливневую канализацию на всех улицах Петербурга.

Напомним, вечером 4 июля в городе прошел сильный ливень, за 20 минут выпало 22,3 мм осадков. Несколько улиц в разных частях Петербурга оказались затоплены, поскольку существующая ливневая канализация может принять без подтоплений до 7,2 мм осадков. От горожан в тот день поступило более 70 заявок на устранение последствий ливня. Днем ранее, 3 июля, в Петербурге за сутки выпало до 59 мм осадков, от жителей поступило 266 жалоб на затопленные дороги, улицы и дворы.

Сегодня власти города решили обратить особое внимание на состояние ливневой канализации.

«Понятно, что она проектировалась где-то в 1980-е годы. Поэтому надо посмотреть и принять меры, потому что подтопления были, жители многих районов жаловались. Надо сделать инвентаризацию, посмотреть, что мы с вами можем на сегодня сделать», — сказал Александр Беглов, слова которого приводит издание Смольного «Петербургский дневник».

Поручения Беглова адресованы вице-губернаторам Николаю Бондаренко и Максиму Шаскольскому. Они должны будут доложить ситуацию на ближайшем заседании городского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в последнее время участились так называемые ненормативные (тропические) дожди, на которые не рассчитана городская система ливневой канализации. В 2018 году таких тропических дождей было зарегистрировано 17, в 2019 году — уже семь (до событий 3−4 июля). Во время них нагрузка на «ливнёвку» возрастает до трех раз.

По прогнозу синоптиков, за июль в Петербурге может выпасть до 120% от среднемесячной нормы осадков.

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