Сеул, , 15:09 — REGNUM

Мэр города Сеула планирует посетить Латинскую Америку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мэр Пак Вон Сун посетит Мексику (Мехико) и Колумбию (Медельин, Богота) в период с 8 по 17 июля 2019 года.

Известно, что с момента последнего визита мэра Сеула в Латинскую Америку прошло семь лет.

По сообщению источника, Пак Вон Сун посетит Санто-Доминго (Колумбия), где построили городскую канатную дорогу, используемую в качестве общественного транспорта, а также парк Чапультепеки Центр социальных инноваций PILARES в Мехико (Мексика).

Известно, что во время своего визита в Мексику мэр Пак Вон Су планирует подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве с мэром Мехико Клаудией Шейнбаум.

«Страны Латинской Америки богаты природными ресурсами и имеют большой потенциал для развития. Мы планируем расширить дипломатические отношения между странами, чтобы оказать нашим компаниям поддержку для выхода на новые рынки», — сообщил мэр города Сеула.