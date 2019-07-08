Киев, , 15:04 — REGNUM

Даже украинские эксперты не совсем понимают, какой формат предложил президент Зеленский для встречи главе России Владимиру Путину, назвав среди возможных участников переговоров не только представителей «нормандского формата», но и Великобританию с США, передает корреспондент ИА REGNUM

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это выглядит, словно «смешались в кучу кони, люди». Понятно, что в таком формате никто не встречаться не будет. Более реальным выглядит именно «нормандский формат», на который Путин уже выходил, подписывая «Минск-2». Так что обращение Зеленского выглядело как-то нервозно. Хоть посыл о необходимости встречаться на высшем уровне, конечно, правильный», — заявил, в частности, эксперт Тарас Загородний в интервью «Комментариям».

По мнению украинского политолога, при встрече формате «один на один» Путин «просто съесть» Зеленского.

«В присутствии Меркель и Макрона есть какой-то шанс до чего-то договориться. Но пока я не вижу, как и когда это будет», — отметил Загородний.

Политолог и дипломат Олег Волошин напоминает, что еще совсем недавно Зеленский обещал прямые переговоры с Путиным, а сейчас его позиция столь радикально изменилась.

«Со всеми означенными зарубежными лидерами Путин совсем недавно встретился в Осаке на саммите G-20. Да, и с Трампом тоже, которого неизвестно когда повидает Зеленский… За Кремль не нужно переживать — у них в целом все в порядке. Переживать нужно за свою страну, на территории которой идёт пять лет война, и победы в ней не может быть по определению. Прекращение кровопролития через компромисс и было бы победой. Но в команде Зеленского решили ехать по ржавым рельсам Порошенко», — комментирует Волошин.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил «поговорить» президенту России Путину в компании с западными лидерами — Дональдом Трампом, Терезой Мэй, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. По мнению Зеленского, такие переговоры могут пройти в Минске.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль даст ответ на предложение Зеленского после того, как поймет, «есть ли перспектива у такой встречи».