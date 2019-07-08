Париж, , 15:15 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны «Большой семерки» удвоить финансирование образования девочек в африканском регионе Сахель, передает VOA Africa.

Выступая в пятницу, 5 июля, в Париже в штаб-квартире ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Макрон изложил инициативы по расширению образовательных и экономических возможностей для женщин, делая особый акцент на регионе Сахель. Его территории простираются с запада на восток Африки и являются своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. В регион входят Сенегал, Мавритания, Нигер, Чад, Судан, Эритрея и другие соседние с ними страны.

Макрон заявил, что новый план финансирования должен быть принят на саммите «Большой семерки», который состоится в следующем месяце во французском городе Биарриц.

Лидер Франции, чья страна в настоящее время является председателем «Большой семерки», призвал страны G7 не только увеличить свои финансовые обязательства в отношении капиталовложений в образование девочек в Сахеле, но и обеспечить эффективное расходование средств ради изменения ситуации.

Макрон также осудил всех, кто пытается лишить девочек образования, в том числе и по религиозным мотивам. Он подчеркнул, что вынуждение девочек сидеть дома — форма современного рабства.

По словам генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай, гендерный паритет в сфере образования во всем мире растет, однако в некоторых регионах он значительно отстает, в частности в зонах конфликтов. Он отметил, что в самых бедных районах Африки южнее Сахары только 30 девочек на каждые 100 мальчиков получили образование, по данным 2013−2017 гг.