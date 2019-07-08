Москва, , 14:57 — REGNUM

В настоящее время «великий народ, великие традиции, великая культура» Грузии стали заложниками «бездельников от политики». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя вызвавший широкий общественный резонанс и осуждение поступок телеведущего грузинского канала «Рустави 2», бенефициаром которого является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

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Дипломат уверена, что на сегодняшний день «все разговоры про традиции Грузии — это разговоры». На самом деле, по словам Захаровой, «традиций, которые могли бы стать основой, опорой для страны и народа там, где законы еще не работают, сегодня, к сожалению, нет».

Что касается Саакашвили, то, официальный представитель внешнеполитического ведомства уверена, что бывший глава Грузии будет всеми силами и путями прорываться к власти в стране, при чём делать это он будет «жёстко, цинично, любой ценой».

«У Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза «последний бой», — написала дипломат в Facebook. — «Рустави-2» — инструмент его политики. Маргинализация не пугает, она тоже элемент беспринципной борьбы».

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Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния 7 июля начал свою авторскую программу «Постскриптум» с нецензурной ругани в адрес президента РФ Владимира Путина. Это вызвало бурю негодования и осуждения со стороны общественности и первых лиц Грузии.

Позднее гендиректор телекомпании Ника Гварамия принёс извинения за оскорбительную брань журналиста, заявив однако, что не намерен увольнять Габунию за этот поступок.