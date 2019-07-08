Оренбург, 8 июля 2019, 14:54 — REGNUM
Выступление грузинского журналиста в эфире телеканала «Рустави-2» оскорбляет не только высшее лицо российского государства, но и весь российский народ. Такое мнение выразил разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»)
Напомним, на ведущем оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2» журналист Георгий Габуния позволил оскорбительное выступление в адрес главы России Владимира Путина. При этом использовалась ненормативная лексика. Вещание телеканала прерывалось в ночь на 8 июля, поскольку возле здания телекомпании собрались возмущенные жители Тбилиси, которые требовали уволить журналиста и гендиректора «Рустави-2».