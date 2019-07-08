Оренбург, , 14:54 — REGNUM

Выступление грузинского журналиста в эфире телеканала «Рустави-2» оскорбляет не только высшее лицо российского государства, но и весь российский народ. Такое мнение выразил разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»)

«После такой речи журналиста на главном телеканале Грузии, не может быть другого, как его публичного извинения на этом же канале, а также решения его руководства о его незамедлительном увольнении с работы за дискредитацию политики телеканала и властей Грузии. Если этого не произойдет в течении суток, то считаю, что все международные и дипломатические отношения с Грузией должны быть прекращены», — сказал Фролов.

Напомним, на ведущем оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2» журналист Георгий Габуния позволил оскорбительное выступление в адрес главы России Владимира Путина. При этом использовалась ненормативная лексика. Вещание телеканала прерывалось в ночь на 8 июля, поскольку возле здания телекомпании собрались возмущенные жители Тбилиси, которые требовали уволить журналиста и гендиректора «Рустави-2».