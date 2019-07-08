Киев, , 14:50 — REGNUM

На этой неделе Верховная рада Украины может принять проекты законов, которые введут уголовную ответственность для тех, кто отрицает «оккупацию украинских территорий», а также запретят проводить телемост между украинским телеканалом NewsOne с российским каналом «Россия 24». Об этом 8 июля заявил на брифинге в Киеве спикер Верховой рады Андрей Парубий.

«Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и страной-агрессором Россией. Это будет важное голосование. Я уверен, все народные депутат должны быть на своих местах, на боевом посту в четверг. Я уверен, мы сможем поддержать повестку дня, которую я предложил и принять его», — сказал Парубий.

По его слова, на Украине накануне выборов активизировалась «пятая колонна Кремля».

«Наступают темные времена. Каждый день «пятая колонна» поднимает голову по всем направлениям, с разных политических образований они идут в Верховную раду Украины. Инициатива Европейской солидарности предусматривает, что все те, кто отрицают российскую агрессию, все кто публично отрицает оккупацию украинской территории, должны нести криминальную ответственность. Фактически они являются агентами информационной политики страны-агрессора России… Должна быть криминальная ответственность, чтобы таких прецедентов как эфир с запрещенным в Украине каналом, не мог иметь место в Украине», — добавил Парубий.

«Если комитет примет решение на этой деле, мы сможет перейти к рассмотрению этого законопроекта, потому что я считаю он является неотложным и важным для отбития информационных атак и Российской Федерации, и «пятой колонны», которая подняла голову», — подытожил Парубий.

Напомним, 8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить» с российским каналом «Россия 24». В пресс-службе канала отметили, что после анонсирования телемоста «в ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких».

«В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить», — отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал анонс телемоста между каналами NewsOne и «Россия 24» «опасным пиар-ходом».

Президент призвал граждан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. «Ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности страны. Отдельно хочу обратиться к журналистам: кто-то купил каналы, но не вас. Вы — не собственность, вы — не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича, вы — четвертая власть, вы тоже слуги народа», — напомнил Зеленский.