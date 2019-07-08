Москва, 8 июля 2019, 14:49 — REGNUM
Москва с сожалением констатирует последствия сокращения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после одностороннего выхода Соединенных Штатов из сделки, заявил 8 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы фиксируем эти последствия с сожалением. Будем также ожидать результатов работы комиссии МАГАТЭ, которая будет собираться в ближайшие дни», — заявил Песков, добавил, что российская дипломатия продолжит работу по этому вопросу.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля власти Иран объявили о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой. Данный шаг власти страны объяснили истечением 60-дневного срока, который Тегеран отвёл участникам СВПД для «компенсации негативных последствий» одностороннего выхода США из соглашения.
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