Габороне, , 15:07 — REGNUM

Правительство Ботсваны подаст апелляцию на историческое постановление Верховного суда страны о декриминализации однополых отношений, передает BBС Africa со ссылкой на заявление генерального прокурора страны.

В прошлом месяце суд отменил законы «колониальной эры», которые предполагали до семи лет тюремного заключения за однополые отношения. Многие это назвали решение шагом к улучшению прав ЛГБТ-сообщества в Африке.

Генеральный прокурор страны Авраам Китсхаб, однако, считает, что судьи допустили ошибку.

«Я внимательно прочитал 132-страничное постановление и считаю, что Верховный суд допустил ошибку, когда пришел к такому выводу», — заявил Китсхаб.

Он добавил, что направит дело в Апелляционный суд, но не дал дальнейших подробностей относительно основания для апелляции.

Решение Верховного суда в прошлом месяце было принято единогласно тремя судьями.

«Когда меньшинства подвергаются маргинализации, это ущемляет человеческое достоинство, — сказал судья Майкл Элбуру. — Сексуальная ориентация не является данью моде. Это важный атрибут личности».

В последние годы Ангола, Мозамбик и Сейшельские Острова отменили законы против гомосексуализма. Но законы, запрещающие однополые отношения, все еще существуют во многих африканских странах, а в северной Нигерии, Судане, Сомали и Мавритании гомосексуализм наказуем смертной казнью.