Томск, , 14:44 — REGNUM

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил мэру Томска Ивану Кляйну принять кадровые решения в отношении виновных в срыве начала реформы по вывозу твердых бытовых отходов в областной столице. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

8 июля Жвачкин провёл совещание на тему «мусорной» реформы. Он констатировал, что областной центр оказался не готов к старту реформы. Однако добавил, что «никаких объяснений этому» не принимает.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин «Я полностью разделяю возмущение томичей, особенно — жителей Октябрьского района, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны, но главное — в кратчайшие сроки должна быть создана система вывоза отходов, разработана «дорожная карта» с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов».

Губернатор поручил мэру лично возглавить работу штаба по исправлению ситуации. Штаб должен собираться в ежедневном режиме.

Кроме того, как уточнили в областной администрации, 8 июля Сергей Жвачкин освободил от должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2019 года администрация Томской области сообщила о том, что регион полностью перешёл на новую систему обращения с ТКО. А 1 июля в томских пабликах в соцсетях начали появляться фотографии перевёрнутых мусорных баков и гор мусора. Председатель ТОС «Молодёжный» Максим Забелин объяснил томским журналистам, что частная компания вывезла мусор утром 30 июня, а затем перевернула свои баки, чтобы туда не кидали отходы. «Спецавтохозяйство», являющееся регоператором по обращению с ТКО в связи с началом «мусорной» реформы в Томске, должно было поставить свои ёмкости, однако не сделало этого. Городские власти пообещали исправить ситуацию как можно быстрее.

Как сообщили ИА REGNUM 8 июля в мэрии Томска, городские власти контролируют работу по вывозу мусора с придомовых территорий. Представитель регоператора 8 июля отчитался о вывозе твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в жилых микрорайонах. В выходные на полигон было доставлено 914 тонн бытового мусора. Ёмкости для сбора мусора есть на всех площадках, заверили в мэрии.

«Пока город не будет приведён в порядок, все муниципальные службы, которые в этом задействованы, и регоператор будут работать в круглосуточном режиме. Я уже принёс извинения томичам за недоработки своих подчинённых. И установил ежедневный контроль за работой регоператора и теми проблемными адресами, которые возникают в обращениях томичей», — сказал мэр Томска Иван Кляйн.

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