Киев, , 14:42 — REGNUM

Заявления представителей некоторых политических сил Украины о недопустимости проведения телемостов с россиянами — не что иное, как проявление «пещерной русофобии».

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

«Вой, который подняли представители режима Порошенко — Парубия, из БПП и «Народного фронта» — партий, уже отправленных народом на свалку истории, завывания «Голоса» Вакарчука и вопли Ляшко о недопустимости проведения телемостов с россиянами — не что иное, как проявление пещерной русофобии. Это сигналы о том, насколько болен украинский политикум и насколько он далек от реальных потребностей и чаяний Украинского народа. Анонс проведения телемостов между Украиной и РФ вызвал у ура-патриотов, рвущихся любой ценой во власть, приступ истерики. Они в унисон заявили, что телемосты между Украиной и РФ — как диалог между нашими народами, диалог «без политики, без политиков» — угрожает национальной безопасности», — говорится в заявлении.

При этом в партии отметили, что русофобам и псевдопатриотам в украинской власти не мешало бы знать, что, согласно опросам, 70% граждан страны ждут от президента Украины прямого диалога с РФ, а 55% — прямого диалога с Донецком и Луганском.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что выступает за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ.

«Это единственный способ вернуть мир в Украину и восстановить ее экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами. Мы убеждены, что в этом нас поддержат миллионы украинцев — и на Юго-Востоке, и в других регионах страны. Все те, кто устал от политики пещерного национализма и тарифного геноцида. Все те, кто хочет мира и стабильности в Украине», — заявили в партии.

ИА REGNUM напоминает, что глава Верховной рады Андрей Парубий прямо призвал Службу безопасности Украины и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сорвать телемост телеканалов NewsOne и «России 1», запланированный на 12 июля. В свою очередь, СБУ обратилось к президенту Владимиру Зеленскому для созыва внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны по поводу организации телемоста.