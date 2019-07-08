Москва, , 14:37 — REGNUM

Грузия должна принести извинения на государственном уровне за оскорбительное обращение ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» к российскому лидеру Владимиру Путину, а также за провокацию, устроенную в связи с сессией Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) ранее в Тбилиси. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Отвратительная безобразная выходка ведущего с Рустави-2 возмутительна. Одних осуждений здесь, пусть даже со стороны грузинского президента или премьера, недостаточно. Извинения должны быть принесены на государственном уровне», — заявил Слуцкий.

При этом извинения должны быть принесены не только за безобразный инцидент с телеведущим, но и за «всю развязанную антироссийскую вакханалию в стране», подчеркнул парламентарий.

«То, что позволил себе грузинский с позволения сказать журналист и провокация на сессии Межпарламентской ассамблеи православия — звенья одной цепи. Это общее следствие проводимой из-за океана политики по разобщению грузинского и российского народов, по навязыванию Тбилиси курса, контролируемого из Вашингтона», — уверен он.

По его мнению, руководству Грузии следует «быть мудрее» и не идти на провокации в ущерб собственным интересам.

«Поэтому предлагаемые ограничительные меры, считаю, могли бы стать хорошим уроком вежливости для грузинских властей. Это вполне адекватно», — добавил Слуцкий.

Отметим, что Совет Думы в скором времени намерен обсудить введение ряда ограничительных мер в отношении Грузии. В частности, депутаты подняли вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику.