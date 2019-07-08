Москва, , 14:37 — REGNUM

Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ нарушает регламент для принятия антироссийских резолюций. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя, как карточные шулеры. Антироссийские резолюции буквально протащили в нарушение норм регламента и при отсутствии кворума», — заявил Толстой.

Так, отметил он, ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии. Толстой отмечает, что резолюции три раза выносились на голосование и каждый раз кворум отсутствовал. Так, в зале ни разу не было необходимых 162 делегатов.

«Российская делегация попыталась призвать руководство ассамблеи к соблюдению правил, но получила достаточно грубый и жесткий ответ от господина Церетели. Причем его высказывания мало чем отличались от скандального выступления журналиста грузинского канала «Рустави 2». Напомню, что канал после этого принес официальные извинения и прекратил работу. Ждем извинений и пояснений своих действий от господина Церетели», — отметил Толстой.

Он отметил, что такое поведение не соответствует руководству уважаемой европейской международной площадки, а больше похоже на действия «обычных вокзальных жуликов, карточных шулеров и дворовых наперсточников».

"Всё это хамство в ПА ОБСЕ вдохновляет говорящих обезьян вроде Габунии на дворовое хамство. Мы не оставим эти действия без ответа», — заявил Толстой.