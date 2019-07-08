Москва, , 14:33 — REGNUM

Сегодня, 8 июля, президент России Владимир Путин направил поздравления Кириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греции, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что деятельность Мицотакиса во главе правительства Греции будет способствовать развитию двустороннего диалога и конструктивного сотрудничества.

«Интересы народов России и Греции будут развиваться в русле упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте», — выразил уверенность Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки 99,83% бюллетеней большинство голосов на досрочных парламентских выборах в Греции завоевала оппозиционная партия «Новая демократия».

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