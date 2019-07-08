Киев, , 14:32 — REGNUM

В Верховной раде Украины готовы в экстренном режиме принять законодательные решения, которые запретят вещание украинскому телеканалу NewsOne, несмотря на отмену телемоста с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM

Соответствующий вопрос обсуждался сегодня, 8 июля, на Согласительном совете руководства Рады и глав парламентских фракций.

Ведущую роль в запрете вещания может сыграть фракция «Блок Петра Порошенко», которая готова начать сбор подписей за проведение внеочередного заседания парламента.

Как заявил председатель фракции Артур Герасимов, партия Порошенко требует срочного принятия законопроекта, «который позволил бы прекратить вещание телевизионных каналов Украины, находящихся под полным влиянием и контролем страны-агрессора».

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, представитель «Народного фронта» Виктория Сюмар заявила о наличии такого законопроекта, добавив, что документ уже прошел слушания в профильном комитете.

Также на согласительном совете прозвучала информация, что президент Зеленский проводит совещание из-за телемоста, и в ближайшее время примет решение, «направленное на защиту информационного пространства».