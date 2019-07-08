Ханты-Мансийск, 8 июля 2019, 14:32 — REGNUM
Ситуация с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», которые позволил себе телеведущий Георгий Габуния, вопиющая и абсолютно для центрального канала любой страны недопустимая. Об этом заявил югорский политолог Александр Лобов корреспонденту ИА REGNUM.
Однако югорский политолог отметил, что подобная выходка была ранее на российском телевидении, когда ведущий сатирической программы прошёлся по личности французского президента Эммануэля Макрона скабрезными шутками.
Напомним, 7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина и его семьи. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое поведение журналиста недостойно грузинского народа.
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