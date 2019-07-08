Ханты-Мансийск, , 14:32 — REGNUM

Ситуация с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», которые позволил себе телеведущий Георгий Габуния, вопиющая и абсолютно для центрального канала любой страны недопустимая. Об этом заявил югорский политолог Александр Лобов корреспонденту ИА REGNUM.

«Вполне допускаю, что выступление непрофессионала, прежде всего, а потом уже матерящегося и оскорбляющего человека в адрес главы России — это спланированная провокация, которая была направлена на то, чтобы вбить клин между Россией и Грузией, породить национальную рознь», — полагает Александр Лобов.

Однако югорский политолог отметил, что подобная выходка была ранее на российском телевидении, когда ведущий сатирической программы прошёлся по личности французского президента Эммануэля Макрона скабрезными шутками.

«Розни между странами шутки безответственного ведущего тогда не породили, как и между народами, но осадок у меня лично, как зрителя, остался крайне неприятный. Журналистское сообщество, на мой взгляд, должно жёстко порицать подобные выходки коллег. Грузия, как и грузинский народ, не виновны, в том, что какой-то телеканал с низкой социальной и политической ответственностью шпарит оскорбления вместо конкретного разбора сложившейся ситуации. Когда нет аргументов, в ход идёт глупая ругань», — отметил югорский политолог.

Напомним, 7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина и его семьи. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое поведение журналиста недостойно грузинского народа.

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