Таллин, , 14:19 — REGNUM

Телевизионный опрос, проведённый эстонским интернет-изданием err.eeпоказал, что русскоязычная молодёжь Эстонии совершенно не интересуется проходящим сейчас в Таллине Певческим праздником. Опрошенные продемонстрировали полное безразличие к любимому мероприятию эстонцев, многие вообще не знают, что это такое.

В отличие от молодёжи, более старшие поколения русскоязычных жителей Эстонии высказывались о празднике уважительно, но среди гостей праздника всё равно трудно было найти русскоязычных.

В связи со 150-летием проведения Певческого праздника, который проводится в 2019 году в 27-й раз, на церемонии открытия выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она заявила, что если бы в 1869 году царское правительство России знало, как Певческий праздник «вдохновит эстонский народ», их бы никогда не было.

Таким образом, она признаёт политическое значение праздника и его важную роль в становлении злобного местечкового эстонского национализма.