Киев, , 14:18 — REGNUM

Украинские эксперты скептически восприняли масштабное давление на телеканал NewsOne, в результате которого пришлось отменить назначенный ранее на 12 июля телемост с телеканалом «Россия 1» под названием «Надо поговорить», передает корреспондент ИА REGNUM

Политолог Сергей Быков отмечает, что зритель сам выбирает, что ему смотреть, а если не нравится — переключил канал, это и есть демократия.

«Запрещать СМИ организовывать какие-то телемосты — это авторитарный бред. Если речь не идет о разжигании розни, призывах к терактам, агрессии и так далее… А хотите запрещать — объявите военное положение, называйте вещи своими именами. А то, эти гибридные «воюя торгуем» приведут только к поражению Украины. Во всех смыслах. Единственное, что может сделать Нацсовет по делам телевидение и радио — внимательно смотреть эфир, а если там будут нарушения законодательства — тогда прерывать эфир и привлекать к ответственности», — отмечает эксперт.

Также Быков скептически отнесся к версии о том, что, телемост невозможен, поскольку на Украине запрещена трансляция и ретрансляция большинства российских каналов, включая «Россия24».

»Запрету уже 5 лет, если кто забыл. Думаю, что NewsOne найдет лазейку обойти запрет, поскольку юридически — это их совместный продукт, а не трансляция российского канала», — отмечает эксперт.

Политолог Сергей Белашко подсказывает «украинским патриотам в припадке истерики», как сделать так, что телемост вообще никто смотреть не будет.

«Пусть ваш генпрокурор подаст представление на задержание 10−12 всем известных ТОП-коррупционеров, начиная с сами знаете кого. Задержания проводить с привлечением СМИ в то же время, на которое запланирован телемост. Уверен, что столь долгожданное действо вызовет гораздо больший интерес аудитории», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня телеканал Newsone сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить» по причине проведения в отношении телеканала «массированной информационной атаки». В заявлении отмечается, что в рамках давления на телеканал в ход пошли заявления об акциях протеста и даже прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.