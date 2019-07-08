Киев, , 14:13 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом Зеленский заявил 8 июля в своем видеообращении.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе? Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон», — сказал Зеленский.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко может организовать встречу.

«Место. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко, с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?», — добавил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля президента Зеленский заявил, что Киеву и Москве не нужны посредники для прямых переговоров, в частности глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Напомним, в мае Зеленский заявил, что главным условием для начала диалога между Киевом и Москвой является освобождение украинских заложников и заключенных.

«Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — заявил Зеленский, слова которого приводила его пресс-служба.