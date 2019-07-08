Москва, 8 июля 2019, 14:18 — REGNUM
Журналист ВГТРК Андрей Медведев не считает, что выходка ведущего грузинского телеканала «Рустави 2», озвучившего матерное обращение к российскому президенту, это всего лишь личная позиция журналиста или канала. Комментируя скандальное выступление в своём канале, он, в частности, отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий главного оппозиционного канала в Гpузии «Рустави 2» Геоpгий Габуния зачитал в эфире монолог на pусском языке. Текст обращения к российскому президенту Владимиру Путину был озвучен с нецензуpной бpанью самого гpязного свойства. Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявил, что президент России заслуживает мата, что лично он, Ника Гварамия, из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии.
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