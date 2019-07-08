Москва, , 14:18 — REGNUM

Журналист ВГТРК Андрей Медведев не считает, что выходка ведущего грузинского телеканала «Рустави 2», озвучившего матерное обращение к российскому президенту, это всего лишь личная позиция журналиста или канала. Комментируя скандальное выступление в своём канале, он, в частности, отметил:

эфире «Дождя», ведущий материл покойного Александра Захарченко? Или, чтобы в эфире ВГТРК кто-то недобро поминал матушку Михаила Саакашвили? Не можете? Вот то-то же. А почему так? Потому что есть государство, есть политические, юридические и смысловые «красные флажки», за которые заходить не стоит. Итог будет печальный. Для любого нарушителя». Андрей Медведев «Вот тут вижу, что уже пишут и говорят, что гнусная выходка ведущего, (да по сути и руководства) «Рустави 2» — это лишь их личная позиция, никак не связанная с государством. Отнюдь. Очень даже всё это взаимосвязано. Вот можете вы себе представить, чтобы в России, например в», ведущий материл покойного? Или, чтобы в эфиректо-то недобро поминал матушку? Не можете? Вот то-то же. А почему так? Потому что есть государство, есть политические, юридические и смысловые «красные флажки», за которые заходить не стоит. Итог будет печальный. Для любого нарушителя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий главного оппозиционного канала в Гpузии «Рустави 2» Геоpгий Габуния зачитал в эфире монолог на pусском языке. Текст обращения к российскому президенту Владимиру Путину был озвучен с нецензуpной бpанью самого гpязного свойства. Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявил, что президент России заслуживает мата, что лично он, Ника Гварамия, из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии.

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