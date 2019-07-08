Москва, , 14:11 — REGNUM

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на отдельном подходе к народу Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

«Мы должны продолжить работу по укреплению связи с народом Грузии. Надо разделить тех кто является врагом, мерзавцем и подлецом от тех, кто желает мира», — отметил депутат Госдумы.

Он уверен, что «наступят более достойные и благоприятные времена».

Сейчас же, говорит парламентарий, ситуация в Грузии развивается по драматическому сценарию. А то что было на экранах телевизоров, по мнению Зюганова» находится «за гранью».