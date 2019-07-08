Москва, , 14:04 — REGNUM

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.

«У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста между Россией и Украиной. Мероприятие должно было состояться 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

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Вместе с тем планы по проведению телемоста, который на Украине поддерживают 70% жителей, возмутили ряд украинских политиков.

В результате украинский телеканал NewsOne из-за многочисленных угроз принял решение отменить проведение телемоста.

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