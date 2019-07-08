Киев, , 14:15 — REGNUM

Пять политических сил могут преодолеть проходной барьер в 5% на внеочередных выборах Верховной рады Украины. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг». Данные опубликованы 8 июля на официальном сайте Украинского института социальных исследований.

Согласно опросам, рейтинг поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился с 43,3% до 41,6% среди избирателей, которые пойдут на выборы и будут голосовать.

Также в Верховную раду проходят ещё четыре партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 8,5%, «Европейская солидарность» — 7,7%, «Батькивщина» — 7,5%, и «Голос» — 7,5%.

Остальные партии не могут набрать минимально необходимые 5%.

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