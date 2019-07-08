Москва, 8 июля 2019, 13:57 — REGNUM
Москва работает над прояснением причин задержания в Ливии двух граждан РФ, заявил 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ливии были задержаны два сотрудника российского Фонда национальных ценностей, которые проводили социологический опрос в Триполи. Они были задержаны Переходным национальным советом, который контролирует Триполи и его окрестности. Их обвиняют во «вмешательстве в выборы».
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