Москва, , 13:57 — REGNUM

Москва работает над прояснением причин задержания в Ливии двух граждан РФ, заявил 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков «По линии министерства иностранных дел предпринимаются все необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ливии были задержаны два сотрудника российского Фонда национальных ценностей, которые проводили социологический опрос в Триполи. Они были задержаны Переходным национальным советом, который контролирует Триполи и его окрестности. Их обвиняют во «вмешательстве в выборы».

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