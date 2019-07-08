Киев, , 13:57 — REGNUM

Если Владимир Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, то говорить надо тет-а-тет, если же ему нужно политическое шоу, на которое он к тому же не готов идти один, то он точно не дотягивает до уровня желательного собеседника для президента России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя инициативу президента Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский предложи Путину провести встречу в Минске, добавив, что в «саммите» должны также принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.

В своем заявлении Зеленский обыграл название анонсированного (и уже отмененного) российско-украинского телемоста «Надо поговорить», отметил при этом, что поговорить надо о том, «чей Крым и кого нет в Донбассе».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят это предложение.

«По-моему, пресс-секретарь нашего президента излишне серьёзно отреагировал на озвученную Владимиром Зеленским чушь. Зеленский не понял или делает вид, что не понял, что предложение поговорить с помощью телемоста адресовано адекватным украинцам, общественности, а вовсе не поставленным на Украине Западом управленцам.

Зеленский не управленец, а выбранный президент? Пусть сначала подтвердит на предстоящих парламентских выборах, что он и его политическая партия к управленцам не относятся, ведь те обещания, которые он давал в ходе президентской кампании и благодаря которым получил поддержку многих украинцев, он попросту не выполняет! Я бы сказал, что нагло не выполняет.

Итак, если Владимир Зеленский хочет «поговорить» с Владимиром Путиным, то говорить надо тет-а-тет. Если же ему нужно политическое шоу, на которое он к тому же не готов идти один, а только в сопровождении «дядек, мамок и нянек» в виде Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Терезы Мэй и Ангелы Меркель, то он точно не дотягивает до уровня желательного собеседника для президента России. Тот, помнится, однажды сказал: «После Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем». Или Зеленский именно для этого команду и собирает, полагая, что Трамп плюс Макрон плюс Мэй плюс Меркель равняются одному Махатме Ганди?» — отметил Михаил Демурин.