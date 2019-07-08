Москва, , 13:55 — REGNUM

С выступлением президента РФ Владимира Путина в ходе «прямой линии», которая состоялась 20 июня, ознакомилась большая часть населения страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на комплексные исследования.

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Комментируя результаты соцопроса, свидетельствующие о снижении объёма телеаудтории этой программы в 2019 году, официальный представитель Кремля отметил, что данные телеаудитории достаточно волатильны.

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«Смотрение «прямой линии» и других выступлений президента — это достаточно волатильный процесс, самые разные факторы на это влияют», — пояснил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» вышла 20 июня 2019 года и стала 17−1 по счёту. Глава государства отвечал на вопросы граждан РФ немногим более четырёх часов. За это время он успел дать ответы на 81 вопрос. Всего на «прямую линию» поступило почти 1,5 млн. обращений.

Добавим, что, согласно результатам исследования, проведённого Институтом развития интернета, «прямую линию» с главой государства, которая транслировалась в соцсетях, посмотрел почти 21 млн пользователей, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

Программа побила рекорд популярности в интернете, набрав в поисковых системах «Яндекс» и Google более 400 тыс. запросов в течение дня. Слова «прямая линия» 20 июня оказались наиболее популярным запросом российских пользователей за пять лет.