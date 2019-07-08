Рига, , 13:50 — REGNUM

Кандидат в члены правительства Латвии от Нацобъединения Наурис Пунтулис заявил, что считает необходимым сделать различные ставки налога на добавленную стоимость для изданий, печатающихся на латышском языке, и для изданий на иностранных языках. Понятно, что под «иностранными языками» подразумевается русский.

«У меня предусмотрено сотрудничество с министерством сообщения, переговоры с Latvijas pasts. Не думаю, что налогоплательщикам нужно финансировать снабжение окраин Латвии враждебными государству русскоязычными медиа. Эту ситуацию можно регулировать меняющейся ставкой НДС. Одна ставка будет для печатающихся на государственном языке медиа, другая — высшая ставка — может быть для медиа, печатающихся на языке третьих стран, еще другая ставка, например, для изданий эротического характера», — передаёт слова политика, уверенного в своём назначении в правительство, «Голос Балтии».

Пунтулис, бывший когда-то лидером националистическо-языческой рок-группы PErkons, выращенной в управляемом КГБ СССР Рижском рок-клубе, известен своими крайне радикальными русофобскими и антисоветскими высказываниями.

Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ», созданное в 2010 году, называет своей идеологией национал-консерватизм. В символике партии присутствуют элементы, сильно напоминающие свастику.