Киев, 8 июля 2019, 13:40 — REGNUM
В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский примет решение относительно подписания закона о создании временных следственных комиссий Верховной рады. Об этом 8 июля заявил на заседании согласительного комитета Верховной рады представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
При этом он привел примеры законопроектов парламента, которые экс-президент Петр Порошенко не подписывал более 2,5 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня парламент Украины принял законопроект №1098 о временной следственной комиссии, специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины. Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.
В частности, документ устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.