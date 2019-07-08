Киев, , 13:40 — REGNUM

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский примет решение относительно подписания закона о создании временных следственных комиссий Верховной рады. Об этом 8 июля заявил на заседании согласительного комитета Верховной рады представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

«Что касается закона о временных следственных комиссиях. Мне приятно, что вы наконец-то научились его правильно называть, потому что везде депутаты бытуют, что это закон об импичменте. Это не закон об импичменте, это закон о временных следственных комиссиях. Закон об импичменте внесен президентом Украины и даже не был включен в повестку дня Верховой рады… Президент понимает сложность и важность этого закона, принятого Верховой радой. Он нуждается еще в определенном времени для его изучения. Решение будет озвучено в ближайшее время», — сказал Стефанчук.

При этом он привел примеры законопроектов парламента, которые экс-президент Петр Порошенко не подписывал более 2,5 лет.

«Мы внимательно проанализировали и деятельность Петра Алексеевича Порошенко. Тоже видим, что по вопросам, которые были чрезвычайно важны, тоже бралось дополнительное время для их изучения. Имеется в виду дисциплинарный статут Национальной полиции, о внесении изменений в закон о привлечении иностранных инвестиций, о переходных положениях в Налоговый кодекс, об эффективном управлении правами правообладателей в сфере авторского права и смежных прав и т.д. А некоторые законы пролежали без подписи президента более 2,5 лет», — напомнил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня парламент Украины принял законопроект №1098 о временной следственной комиссии, специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины. Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.

В частности, документ устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.