Киев, 8 июля 2019, 13:36 — REGNUM
Отмена телеканалом Newsone российско-украинского телемоста из-за угроз в адрес работников канала и членов их семей — новое подтверждение криминального характера украинского режима, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 июля, политолог Алексей Мухин.
Как сообщалось ранее, телемост между каналами «Россия-1» и Newsone планировалось провести 12 июля. Телеведущий Дмитрий Киселев, анонсируя проведение телемоста, заявил, что представителям двух стран «надо поговорить, открыто, без посредников, без недомолвок».
Днем в понедельник руководители Newsone опубликовали заявление, в котором сказано, что ряд политических партий осуществили информационную атаку на телеканал, а в адрес работников канала и членов их семей поступают прямые угрозы, в связи с чем Newsone принял решение отказаться от участия в телемосте.