Киев, , 13:36 — REGNUM

Отмена телеканалом Newsone российско-украинского телемоста из-за угроз в адрес работников канала и членов их семей — новое подтверждение криминального характера украинского режима, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 июля, политолог Алексей Мухин.

Как сообщалось ранее, телемост между каналами «Россия-1» и Newsone планировалось провести 12 июля. Телеведущий Дмитрий Киселев, анонсируя проведение телемоста, заявил, что представителям двух стран «надо поговорить, открыто, без посредников, без недомолвок».

Днем в понедельник руководители Newsone опубликовали заявление, в котором сказано, что ряд политических партий осуществили информационную атаку на телеканал, а в адрес работников канала и членов их семей поступают прямые угрозы, в связи с чем Newsone принял решение отказаться от участия в телемосте.

«Это лишнее подтверждение криминального характера украинского режима. Нацификация там уже произошла.

Судя по тому, какой была реакция на возвращение российской делегации в ПАСЕ, а также на российские инициативы гуманитарного характера по отношению к Украине, и нам, и европейским партнерам приходится иметь дело с практически полностью криминализированным режимом в Киеве.

В этом связи европейские партнеры должны сделать выводы. Иначе они становятся соучастниками», — отметил Алексей Мухин.