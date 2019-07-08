Киев, , 13:35 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о защите информационной безопасности страны. Об этом 8 июля заявил на заседании согласительного комитета Верховной рады представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

«В ближайшее время президент Украины примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной безопасности Украины. Президент Украины приложит все усилия для того, чтобы прекратить попытки любого разжигания агрессии, любых попыток по разжиганию вражды. Это будет прекращаться в коре», — сказал Стефанчук.

Он сообщил, что президент Зеленский хочет прекратить практику деления украинцев на правильных и неправильных.

«Для этого нужно совместное сотрудничество, а не разделение нас на правильных-неправильных, тех или иных. Это касается утверждений, что кто-то берет лучшие практики Януковича. Это не совсем справедливо, потому что эти практики продолжались его последователем. Вопрос национального согласия и единства — это приоритет президента Украины», — добавил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля во время визита в Краматорск (Донецкая область) президент Зеленскийзаявил, что Украина будет возвращать Донецк и Луганск «исключительно мирным путем, политико-дипломатическим, потому что там живут наши украинцы».

Он сообщил, что Киев будет одновременно восстанавливать Донбасс и работать над реализацией мирного плана по его возвращению в состав Украины.