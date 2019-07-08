Тбилиси, , 13:25 — REGNUM

Реакция властей Грузии на выходку журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, является «угрозой и давлением на СМИ», говорится в заявлении телеканала.

«Отвратительным и тревожным является реакция руководства на ошибку одного журналиста», — говорится в заявлении.

В телекомпании полагают, что грузинские власти намекают на то, что «Рустави 2» надо закрыть, а Габунию и руководство привлечь к ответственности. «Это уже не только слова, а угроза от гражданских лиц и атака на телекомпанию», считают в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина.

С резким осуждением этого поступка выступили первые лица Грузии — президент страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

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