Киев, 8 июля 2019, 13:22 — REGNUM
«Новое правительство Украины должно получить до 30% доли в Nord Streаm 2 за счет ареста активов Российской Федерации». Об этом 8 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Антонюк.
Он призвал Киев стать неудобным партнером для ЕС, чтобы наполнить доходную часть своего бюджета.
Он также считает, что Киев может погасить внешние долги перед Международным валютным фондом за счет «контрибуционных выплат Кремля».
«Когда мы говорим с МВФ, мы также должны постоянно говорить, чтобы наши внешние обязательства компенсировать за счет контрибуционных выплат Российской Федерации. Мы должны весь мир и все институт втягивать в наши проблемы… Дипломатично-правовой путь — это тоже военный путь. Война может быть разной, есть война с использованием вооруженных сил, есть с использованием дипломатических способов. Я сторонник военного пути (вооруженные силы должны мощно стоять на страже) с использованием дипломатии и экономических санкций», — подытожил Антонюк.
Как сообщалось, 5 июля пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» проинформировала о то, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска «Нафтогаз Украины» обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда.
«Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учтя продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить Нафтогазу.
Кроме того, Английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие Нафтогаза или согласие суда для получения таких средств», — говорится в сообщении.
Напомним, в марте Английский коммерческий суд наложил на Газпром дополнительные обязательства в части не сокрытия и не выведения своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, суд обязал Газпром предоставить денежное обеспечение объемом $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.