Киев, , 13:22 — REGNUM

«Новое правительство Украины должно получить до 30% доли в Nord Streаm 2 за счет ареста активов Российской Федерации». Об этом 8 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Антонюк.

«Это называется контрибуция… Потом через исполнительные службы входить в активы Nord Streаm 2, претендовать на активы — то, что будет пополнять наши резервы… Создаются все предпосылки для ареста их счетов и активов. Мы должны применять все инструмент, чтоб выжить», — сказал Антонюк.

Он призвал Киев стать неудобным партнером для ЕС, чтобы наполнить доходную часть своего бюджета.

«Сегодня мы должны быть для наших западных партнеров неудобным субъектом политической деятельности. В каком плане? Если вы не поддерживаете свои ценности, мы вам поможем через международные суды, накладывая аресты на активы, чтобы с нами начали общаться через экономику. Нас игнорируют и говорят: «Мы вам будем оставлять такие-то объемы транзита по вашей ГТС». Нет проблем… Мы должны говорить фактажно: мы накладываем арест на Nord Streаm-2 и мы претендуем в Nord Streаm-2 иметь 20−30% с целого оборота. Мы должны нагло претендовать на очень высокие цели. Почему? Потому что есть количество сломанных человеческих судеб и потерянных жизней», — добавил Антонюк.

«Нужно любыми путями требовать от Российской Федерации контрибуционные выплаты, наполнять бюджет и компенсировать нашим гражданам их потери, в том числе экономические, моральные. Такой должна быть политика будущего правительства… Это постоянный процесс. «, — добавил Антоюк.

Он также считает, что Киев может погасить внешние долги перед Международным валютным фондом за счет «контрибуционных выплат Кремля».

«Когда мы говорим с МВФ, мы также должны постоянно говорить, чтобы наши внешние обязательства компенсировать за счет контрибуционных выплат Российской Федерации. Мы должны весь мир и все институт втягивать в наши проблемы… Дипломатично-правовой путь — это тоже военный путь. Война может быть разной, есть война с использованием вооруженных сил, есть с использованием дипломатических способов. Я сторонник военного пути (вооруженные силы должны мощно стоять на страже) с использованием дипломатии и экономических санкций», — подытожил Антонюк.

Как сообщалось, 5 июля пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» проинформировала о то, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска «Нафтогаз Украины» обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда.

«Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учтя продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить Нафтогазу.

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие Нафтогаза или согласие суда для получения таких средств», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте Английский коммерческий суд наложил на Газпром дополнительные обязательства в части не сокрытия и не выведения своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, суд обязал Газпром предоставить денежное обеспечение объемом $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.