Москва, 8 июля 2019, 13:21 — REGNUM
Инициатива телеканалов «Россия 1» и NewsOne провести телемост между Россией и Украиной заслуживает высокой оценки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это инициатива двух каналов, которую с нашей точки зрения можно только приветствовать», — отметил он.
По словам Пескова, несмотря на все политико-дипломатические проблемы между двумя странами, общение народов продолжается.
«Это общение и прямо, и опосредовано продолжается. Поэтому, нам кажется, подобная инициатива заслуживает высокой оценки», — добавил он.
Напомним, 7 июля Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста «Нужно поговорить» между телеканалами «Россия 1» и украинским NewsOne.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому созвать совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по этому поводу, наложить санкции на украинский телеканал и позволить Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания Украины без суда отнимать у СМИ лицензии.
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